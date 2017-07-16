SON DAKİKA! EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LI TERÖRİSTLER TÜRK JETLERİ TARAFINDAN VURULDU
Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde hudut karakollarına saldırı hazırlığındayken tespit edilen PKK'lılar TSK tarafından düzenlenen hava harekatıyla vuruldu. 3 terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zap Bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir mağara ve iki makineli tüfek mevziinin imha edildiğini açıkladı.
EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN BOMBALANDILAR
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Temmuz 2017 günü akşam saatlerinde, Irak kuzeyi Zap Bölgesi'nde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamanın devamında bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; bir mağara ve iki makinalı tüfek mevziinin imha edildiği kaydedildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
- Demokrasi Nöbetine 10 Aylık Kübranur Bebekte Ailesiyle Katıldı
- Vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir Heykeliyle Fotoğraf Çekmek İçin Kuyruğa Girdi
- Şehit Ömer Halisdemir'in Babası: Tüm Türkiye'ye Teşekkür Ediyorum
- Salalar Yükselirken, 51 Şehit Verdiğimiz Yerde Gökyüzü Ağladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar