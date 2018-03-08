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Son Dakika! FETÖ Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı

SON DAKİKA! FETÖ DAVASINDA ATİLLA TAŞ 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Son dakika! FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, şarkıcı Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 08 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Son Dakika! Fetö Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı(9/10)5

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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