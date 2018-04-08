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SON DAKİKA! FRANSA, DOĞU GUTA İÇİN BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI


Son Dakika! Fransa, Doğu Guta İçin BMGK'yı Acil Toplantıya Çağırdı
Tarih : 08 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Son Dakika! Fransa, Doğu Guta İçin Bmgk'yı Acil Toplantıya Çağırdı(7/10)3

Fransa, Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

REJİME KARŞI İLK ADIM ATILDI

Esad Rejimi'nin Doğu Guta'da 80 sivilin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırısı sonrası ilk adım atıldı. Daimi üye Fransa acil koduyla BM Güvenlik konseyini toplantıya çağırdı.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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