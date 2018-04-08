SON DAKİKA! FRANSA, DOĞU GUTA İÇİN BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Fransa, Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
REJİME KARŞI İLK ADIM ATILDI
Esad Rejimi'nin Doğu Guta'da 80 sivilin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırısı sonrası ilk adım atıldı. Daimi üye Fransa acil koduyla BM Güvenlik konseyini toplantıya çağırdı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kimyasal Saldırı Sonrası Abd'den Esad Rejimi'ne Karşı Saldırı Sinyali Geldi
- İlber Ortaylı E-Devlet Soy Ağazı Üzerinden İnsanları İtham Edenlere Sert Çıktı: Zihinden Geriler
- Eşini Ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına Da Tecavüz Etmiş
- Sultan'ın Arşivinden Katil Fotoğrafları Çıktı! Avrupa'da Sergilenecek
- Trump Suriye'deki Kimyasal Katliama Sessiz Kalmadı: Hayvan Esad Bedel Ödeyecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
- Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
- Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
- Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü, 30 Yaralı
Bu Haberle İlgili Yorumlar