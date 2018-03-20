SON DAKİKA! FRANSA ESKİ CUMHURBAŞKANI SARKOZY GÖZALTINDA
Son Dakika! Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
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Kaynak: haberinburada
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