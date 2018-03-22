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SON DAKİKA! GÖRÜŞMELER BAŞLADI! İŞTE DOĞAN GRUBU'NUN SATIŞ FİYATI


Son dakika! Görüşmeler başladı! İşte Doğan Grubu'nun satış fiyatı
Tarih : 22 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Son Dakika! Görüşmeler Başladı! İşte Doğan Grubu'nun Satış Fiyatı(6/10)2

Resmi açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapıldı. Doğan Medya Grubu'nun, Demirören'e satışı için görüşmeler başladı.

Anlaşmayla birlikte Doğan Medya Grubu çatısı altındaki Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleri ile Kanal D, CNN Türk, D-Smart, Doğan Haber Ajansı (DHA) markaları Demirören Grubu'na geçecek.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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