Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Son Dakika! Gözaltına Alınan İki Yunan Askeri Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk Edildi

SON DAKİKA! GÖZALTINA ALINAN İKİ YUNAN ASKERİ TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son Dakika! Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askeri Türk askerleri tarafından yakalandı. Yunan askerleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tarih : 02 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Son Dakika! Gözaltına Alınan İki Yunan Askeri Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk Edildi(9/10)5

Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalandı. Yunan askerleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

2 Yunan askeri savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık iki askerin "Askeri casusluğa teşebbüs etmek" ve "Askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmasını istedi. Yunan askerlerin hakimlik sorgusu devam ediyor.

TELEFONLARI İNCELENİYOR

Gözaltındaki Yunan askerlerinin üzerinden çıkan telefonları da incelemeye alındı.

Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar" şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne'de bulundukları ve Yunanistan'a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Gözaltına  Alınan  İki  Yunan  Askeri  Tutuklama  Talebiyle  Adliyeye  Sevk  
Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER