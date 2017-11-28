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Son Dakika! Hakan Atilla'nın Erteleme Talebi Reddedildi, Dava Bugün Başlıyor

SON DAKİKA! HAKAN ATİLLA'NIN ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ, DAVA BUGÜN BAŞLIYOR

Son dakika... Halk Bankası esi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada, erteleme talebi reddedildi. Davanın bugün görülmesi bekleniyor.

Tarih : 28 Kasım 2017, 18:20
Puan Ver : Son Dakika! Hakan Atilla'nın Erteleme Talebi Reddedildi, Dava Bugün Başlıyor(6/10)2

Yargıç Richard Berman, ABD'de süregelmekte olan Reza Zarrab davasında, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatlarının, davanın asıldan görüşülmesinin iki hafta ertelenmesi talebini reddetti.

"BELGELER ARASINDA GÖMÜLÜ KALDIK"

"Mahkemeye sunulan belgeler altında gömülü kaldıklarını" savunan Atilla'nn avukatları, davaya bakan Yargıç Richard Berman'a ilettikleri dilekçede dava başlangıcının iki hafta ertelenmesini istedi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Yargıç Berman'ın "acil olarak yanıtlanması gerek" başlığıyla dava dosyasına eklediği belgeye savcılıktan itiraz geldi ve davanın ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Savcılık, avukatların isteğinin "kurallara uygun olarak haksız zaman kazanma girişimi" olduğunu' savundu ve davanın ertelemesine itiraz etti.

Yargıç Berman da, bugün yerel saatle 09: 15'te başlayan duruşma öncesinde, Atilla'nın avukatlarının yaptığı başvuruyu "reddettiğini" açıkladı.

TEK SANIK ATİLLA OLACAK

Yargıç Richard Berman dünkü duruşmada, "Zarrab davasının tek sanığının, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olacağını" söyledi. Davada görev yapacak jüri üyelerinin seçimi için yapılan duruşmaya Atilla, mahkum üniforması yerine takım elbise ile çıktı. Reza Zarrab duruşmaya katılmadı. Daha önce "ABD Zarrab'a karşı" olan dava adı da "ABD Atilla'ya karşı" olarak değiştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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