Yargıç Richard Berman, ABD'de süregelmekte olan Reza Zarrab davasında, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatlarının, davanın asıldan görüşülmesinin iki hafta ertelenmesi talebini reddetti.

"BELGELER ARASINDA GÖMÜLÜ KALDIK"

"Mahkemeye sunulan belgeler altında gömülü kaldıklarını" savunan Atilla'nn avukatları, davaya bakan Yargıç Richard Berman'a ilettikleri dilekçede dava başlangıcının iki hafta ertelenmesini istedi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Yargıç Berman'ın "acil olarak yanıtlanması gerek" başlığıyla dava dosyasına eklediği belgeye savcılıktan itiraz geldi ve davanın ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Savcılık, avukatların isteğinin "kurallara uygun olarak haksız zaman kazanma girişimi" olduğunu' savundu ve davanın ertelemesine itiraz etti.

Yargıç Berman da, bugün yerel saatle 09: 15'te başlayan duruşma öncesinde, Atilla'nın avukatlarının yaptığı başvuruyu "reddettiğini" açıkladı.

TEK SANIK ATİLLA OLACAK

Yargıç Richard Berman dünkü duruşmada, "Zarrab davasının tek sanığının, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olacağını" söyledi. Davada görev yapacak jüri üyelerinin seçimi için yapılan duruşmaya Atilla, mahkum üniforması yerine takım elbise ile çıktı. Reza Zarrab duruşmaya katılmadı. Daha önce "ABD Zarrab'a karşı" olan dava adı da "ABD Atilla'ya karşı" olarak değiştirildi.

Kaynak: haberinburada