HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında Meclis çalışmalarına 5 birleşim katılmadığı gerekçesiyle milletvekiliğinin düşürülmesi için Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Hezer'in milletvekilliği 324 oyla düşürüldü.

DEVAMSIZLIK GEREKÇESİYKE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği, devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü.

Tuğba Hezer Öztürk hakkında Meclis çalışmalarına 5 birleşim katılmadığı gerekçesiyle milletvekiliğinin düşürülmesi için TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Öztürk'ün milletvekilliği 324 oyla düşürüldü.

YÜKSEKDAĞ VE AYDOĞAN'IN DA VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Daha önce, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü.

Kaynak: haberinburada