Son Dakika! PKK'nın ikinci Kandil'i olan Sincar'a Irak ordusu yerleşti. Hükümet bunu resmi açıklamayla doğruladı.

PKK'nın ikinci Kandil'i olan Sincar'a Irak ordusu yerleşti. Hükümet bunu resmi açıklamayla doğruladı.

ERDOĞAN NET KONUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Irak bunu başaramazsa biz yapacağız" demişti. Bu hamlenin Erdoğan'ın açıklamalarından yalnızca bir saat sonra gelmesi dikkat çekti.

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Kaynak: haberinburada