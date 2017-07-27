SON DAKİKA! İRAN ASKERİ SINIRDA TÜRK VATANDAŞINI VURDU
İran-Türkiye sınırını belirleyen derenin Türkiye tarafında duran 24 yaşındaki Kamuran Fırat isimli vatandaşa İran askerleri tarafından ateş açıldı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Fırat, köy sakinleri tarafından kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İRAN ASKERLERİ ATEŞ AÇTI
Yüksekova Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan Fırat'ın yakınları, Kamuran Fırat'ın sınırı geçmemiş olmasına rağmen İran askerleri tarafından ateş açıldığını söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fırat'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Ağaçlı köyünde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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