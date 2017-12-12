SON DAKİKA! İRAN'DA 6,0 ŞİDDETİNDE DEPREM!
Son dakika! İran'ın batısında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Irak'a sınır batı bölgesinde 6,0 şiddetinde dedprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Ezgele kasabası olduğu bildirildi.
ABD: MERKEZ ÜSSÜ IRAK'IN DOĞUSU
Öte yanda ABD Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Irak'ın Süleymaniye kentinin güneyi, şiddetini de 5,4 olarak duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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