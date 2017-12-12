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Son Dakika! İran'da 6,0 Şiddetinde Deprem!

SON DAKİKA! İRAN'DA 6,0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika! İran'ın batısında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 03:10
Puan Ver : Son Dakika! İran'da 6,0 Şiddetinde Deprem!(7/10)3

İran'ın Irak'a sınır batı bölgesinde 6,0 şiddetinde dedprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Ezgele kasabası olduğu bildirildi.

ABD: MERKEZ ÜSSÜ IRAK'IN DOĞUSU

Öte yanda ABD Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Irak'ın Süleymaniye kentinin güneyi, şiddetini de 5,4 olarak duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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