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SON DAKİKA! İRAN'DA DÜŞEN JETİN UÇUŞ VERİ KAYDEDİCİSİ BULUNDU


Son Dakika! İran'da Düşen Jetin Uçuş Veri Kaydedicisi Bulundu
Tarih : 05 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Son Dakika! İran'da Düşen Jetin Uçuş Veri Kaydedicisi Bulundu(8/10)4

İran'da geçtiğimiz ay düşen Türk jeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İran Sivil Havacılık Otoritesi, arama ekiplerinin çarpma nedeniyle kaybolan FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisinin ana hafızasının da bulduğunu duyurdu. Kazanın nedeni ortaya çıkaracak olan uzun bir süre sonra bulunan FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Başaran Holding'e ait Challanger 604 tipi uçak 11 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri Şarika kentinden İstanbul'a gelirken İran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu 11 kişi yaşama veda etmişti.

Habertürk Haber Merkezi'ndenGökhan Artan'ın aktardığına göre, TC-TRB kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesinin bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken arama çalışmalarında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mina Başaran ve arkadaşları ile uçak mürettebatı kazada hayatını kaybetmişti.

KAZANIN AYDINLATILMASINDA BÜYÜK ÖNEMİ VAR

İran'da kazayı araştıran ekip, uçuşa ilişkin verilerin kaydedildiği ve ağır hasar alan 'Flight Data Recorder'ın (FDR) verilerinin kaydedildiği ana hafızayı da buldu. Kazanın aydınlatılmasında büyük öneme sahip FDR perşembe günü bulundu. FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı

HELEN DAĞINDA BULUNDU

İran Ulusal Havacılık Örgütü Halkla İlişkiler Müdürü Reza Jafarzadeh, FDR'nin, uçağın düştüğü Helen Dağı'ndaki Sivil Havacılık Otoritesi Sivil Havacılık Kaza Ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi. Jafarzadeh,"Bu bellek, uçağın çarpışma nedenini belirlemek için yeniden okunabilir olması gereken uçak bilgi ve uçuş parametrelerini içerir" dedi. CVR (Cockpit Voice Recorder) olarak adlandırılan kokpit ses kayıt cihazı ise daha önce bulunmuştu. CVR, deşifre edilmek üzere 10 Nisan'da Fransa'da bulunan bir laboratuvara gönderilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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