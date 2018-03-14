SON DAKİKA! İRAN'DA DÜŞEN JETTE ÖLENLERDEN 10'UNUN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
İran'da düşen jette ölen 11 kişiden 10'unun cenazesi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Cenazeleri, havalimanında aileleri karşıladı.
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi.
KAPTAN PİLOTUN CENAZESİ SONRA GETİRİLECEK
Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesiyle ilgili işlemler devam ettiği için sonra gönderilecek.
CENAZELERİ AİLELERİ KARŞILADI
Cenazeleri, havalimanında aileleri karşıladı. Ambulanslar hazır bekletiliyor.
Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.
CENAZE TÖRENLERİ ORTAK YAPILACAK
Dubai'de gittikleri bekârlığa veda partisinden İstanbul'a dönerken özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay'ın cenaze törenlerinin birlikte yapılacağı konuşuluyor. Üniversiteden bu yana arkadaşlıkları devam eden, iyi günde kötü günde hep birlikte olan dostların, aileleri tarafından alınan karara göre cenaze törenlerinin de ortak yapılacağı iddia edildi. Kaynak: Habertürk
10 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ
Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" iddiasına yer verildi.
İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:
Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...
Kaynak: haberinburada
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