SON DAKİKA! İŞKENCECİ GENERAL CEZASI AÇIKLANINCA ZEHİR İÇTİ
Eski Hırvat General Praljak'a Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin temyiz duruşmasında 20 yıl ceza çıktı. Cezanın ardından Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (ICTY), "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, eski Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.
111 YIL HAPİS
Savaşta Bosna Hersek'teki Hırvat Savunma Konseyi'nin (HVO) başkanı ve sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin başbakanı olan Jadranko Prlic ile diğer 5 Hırvat komutan, 2013 yılında Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten toplam 111 yıl hapse mahkum edilmişti.
ICTY tarafından 29 Mayıs 2013'te açıklanan ilk dereceli kararda, Jadranko Prlic 25 yıl hapse mahkum edilirken, sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin savunma bakanı Bruno Stojic, HVO komutanları Slobodan Praljak ile Milivoj Petkovic 20'şer yıl, Valentin Coric 16 yıl, esir değişimlerinden sorumlu Berislav Pusic ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İŞKENCECİ GENERAL
Pralijak'ın Bosna savaşı sırasında bastığı yerleşimlerde işkence ve cinsel saldırı gibi pek çok savaş suçuna karıştığı biliniyordu.
AMBULANS ÇAĞRILDI
Praljak'ın avukatı da "Müvekkilim zehir içtiğini söyledi" dedi. Temyiz Konseyi, Praljak'ın zehir içtiğini iddia etmesinin ardından duruşmayı sonlandırdı. Yargıç savaş suçlusu generalin kullandığı bardağa el konulmasını isterken,mahkemeye ambulans çağırıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kız, Kendisini Taciz Eden Sapığı Görüntüleyip Yakalattı
- Polis Toma'yla Islattı, Eylemciler Çöp Konteynerlerini Yakarak Isındı
- Melania Trump'ın Noel Süslemeleri Sosyal Medyayı Korkuttu
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü, Talimatlar Kandil'den Dedi, Pkk'nın Abd'yle Kirli İlişkisini Anlattı
- Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar