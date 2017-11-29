Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (ICTY), "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, eski Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.

111 YIL HAPİS

Savaşta Bosna Hersek'teki Hırvat Savunma Konseyi'nin (HVO) başkanı ve sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin başbakanı olan Jadranko Prlic ile diğer 5 Hırvat komutan, 2013 yılında Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten toplam 111 yıl hapse mahkum edilmişti.

ICTY tarafından 29 Mayıs 2013'te açıklanan ilk dereceli kararda, Jadranko Prlic 25 yıl hapse mahkum edilirken, sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin savunma bakanı Bruno Stojic, HVO komutanları Slobodan Praljak ile Milivoj Petkovic 20'şer yıl, Valentin Coric 16 yıl, esir değişimlerinden sorumlu Berislav Pusic ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İŞKENCECİ GENERAL

Pralijak'ın Bosna savaşı sırasında bastığı yerleşimlerde işkence ve cinsel saldırı gibi pek çok savaş suçuna karıştığı biliniyordu.

AMBULANS ÇAĞRILDI

Praljak'ın avukatı da "Müvekkilim zehir içtiğini söyledi" dedi. ​Temyiz Konseyi, Praljak'ın zehir içtiğini iddia etmesinin ardından duruşmayı sonlandırdı. Yargıç savaş suçlusu generalin kullandığı bardağa el konulmasını isterken,mahkemeye ambulans çağırıldığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada