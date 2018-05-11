Esenler'de bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı. Öğrenciler okuldan tahliye edildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası bulundu. Bombanın 2005 yılında askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CİSİM BULUNDU

Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "bomba" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ, BOMBA İMHA UZMANLARI ÇAĞRILDI

Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik şeridi çekerken, okula bomba imha uzmanları çağrıldı.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi.

13 YIL ÖNCE ASKERİ ALANDAN TOPRAKLA OKULA GETİRİLMİŞ

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

Kaynak: haberinburada