SON DAKİKA! KATLİAMIN YAŞANDIĞI ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ, İSTİFA ETTİ
Son dakika! 4 akademisyenin öldürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, istifa etti.
Osmangazi Üniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 öğretim görevlisini öldürdüğü saldırının ardından üniversite rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa etti.
"DEVLET KURUMLARIMIZIN YIPRATILMAMASI ADINI İSTİFA EDİYORUM"
5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplantısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen
NE OLMUŞTU?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı. Saldırgan Bayar, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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