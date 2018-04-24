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Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Parti Liderlerine Mesaj: Geniş Bir İttifakı Sağlamak Zorundayız

SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU'NDAN PARTİ LİDERLERİNE MESAJ: GENİŞ BİR İTTİFAKI SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ

Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Geniş bir ittifakı sağlamak zorundayız, her türlü özveriye açığım." diyerek tüm partililere seslendi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Parti Liderlerine Mesaj: Geniş Bir İttifakı Sağlamak Zorundayız(9/10)5

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu: "24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir, kişisel kavga alanı değildir, kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' seçimidir." diye konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

Ben TBMM'nin açılış konuşmasını yaparken özellikle iktidar kanadından büyük bir rahatsızlık duyuldu. Neden rahatsız oldular ben onu gayet iyi biliyorum. Ben Meclis'i savunuyorum. Onlar tek adamı savunuyorlar. Ben her kesimin TBMM'de temsil edilmesini istiyorum onlar yüzde 10 seçim barajı ile birilerinin Meclis'e gelmesini engellemek istiyorlar.

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele veren 107 milletvekiline şükranlarımı sundum. 20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu, çocuklarına kötü miras bıraktıklarını söyledim, kızdılar.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİNE SESLENİYORUM"

Önümüzde seçimler var. 24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir. Kişisel kavga alanı değildir. Bu seçimler söz konusu vatansa gerisi teferruattır seçimidir. Benim derdim ülke, Türkiye. Vatanımda herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Biz, geniş bir ittifakı, birlikteliği sağlamak zorundayız. 24 Haziran'a giderken aynı değerleri savunmak zorundayız. Devleti kirlettiler. Ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri var aramızda. Devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler. Adaleti yok ederseniz devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek için beraber mücadele etmek zorundayız. Dönem a partisi, b partisi dönemi değildir. Beraber hareket etme dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız.

"YÜZDE 60 İLE CUMHURBAŞKANLIĞINI ALACAĞIZ"

Türkiye'nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunuyoruz. Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa mücadele etmek zorundayız. Önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile Cumhurbaşkanlığını alacağız. Haziran ayında hepimize görev düşüyor. Bugün hava çok güzel biz eğlenmeye gidelim, öyle bir lüksümüz yok. Yaz geldi tatile gidelim, öyle bir lüksümüz yok. Bayrağı seven herkes büyük bir onur ve gururla sandığa gidecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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