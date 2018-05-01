Son dakika! TSK yaptığı açıklamada "Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

2 KALAŞNİKOF İLE YAKALANDI

TSK'nın yaptığı açıklamada "Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği (Kalaşnikof) ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: haberinburada