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Son Dakika! Kırmızı Bültenle Aranan Malik Kod Adlı Terörist Siirt'te Sağ Olarak Yakalandı
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Son Dakika! Kırmızı Bültenle Aranan Malik Kod Adlı Terörist Siirt'te Sağ Olarak Yakalandı

SON DAKİKA! KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN MALİK KOD ADLI TERÖRİST SİİRT'TE SAĞ OLARAK YAKALANDI

Son dakika! TSK yaptığı açıklamada "Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Son Dakika! Kırmızı Bültenle Aranan Malik Kod Adlı Terörist Siirt'te Sağ Olarak Yakalandı(9/10)5

Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

2 KALAŞNİKOF İLE YAKALANDI

TSK'nın yaptığı açıklamada "Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği (Kalaşnikof) ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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