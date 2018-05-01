SON DAKİKA! KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN MALİK KOD ADLI TERÖRİST SİİRT'TE SAĞ OLARAK YAKALANDI
Son dakika! TSK yaptığı açıklamada "Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Siirt-Eruh'da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.
2 KALAŞNİKOF İLE YAKALANDI
TSK'nın yaptığı açıklamada "Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği (Kalaşnikof) ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor
- Ünlü Hamburger Zincirinde Geciken Sipariş Yüzünden Birbirlerine Girdiler
- Biyonik Penisi İle Gündem Olan Adam Konuştu: Kadınlar Denemek İstiyor Ama Vaktim Yok
- Cinayet Anı Düğün Kamerasında! Davetli, Damadı Kalbinden Vurdu
- Hissedarlardan Musk'a Darbe! Görevden Alınmasını İstiyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar