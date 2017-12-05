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Son Dakika! Londra'da Metro İstasyonu Kapatıldı

SON DAKİKA! LONDRA'DA METRO İSTASYONU KAPATILDI

Gelen ihbar üzerine, İngiltere'nin başkenti Londra'daki St.Paul metro istasyonu kapatıldı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 18:00
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Londra'daki ulaşım kurumu, gelen ihbar üzerine, İngiltere'nin başkentindeki St.Paul metro istasyonunun kapatıldığını duyurdu. Daha önce de polis, kentin finans merkezi olan St.Paul'deki katedralin orada şüpheli paket ihbarı alındığını ve bölgedeki bir yolun kapatıldığını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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