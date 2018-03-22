SON DAKİKA! LONDRA'DA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI!
Son dakika... ABD başta olmak üzere pek çok ülkede seçimleri etkilediği iddia edilen Cambridge Analytica şirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarındaki şüpheli paket, İngiliz polisini alarma geçirdi.
ABD başta olmak üzere pek çok ülkede seçimleri etkilediği iddia edilen Cambridge Analytica şirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarındaki şüpheli paket, İngiliz polisini alarma geçirdi. Kentteki ofisin paket ihbarı sebebiyle kapatıldığı açıklandı.
FACEBOOK'TAN 50 MİLYON İNSANIN BİLGİLERİNİ ALDILAR
Londra merkezli siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica, Facebook'taki 50 milyon kişinin bilgilerini alarak ABD seçimlerini etkilediği gerekçesiyle son günlerde dünya kamuoyunun en önemli gündemlerinden birini oluşturuyor.
İngiliz polisi, kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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