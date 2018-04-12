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Son Dakika! Marmaray Sirkeci İstasyonunda Bir Kişi Raylara Düştü, Seferler Durduruldu
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SON DAKİKA! MARMARAY SİRKECİ İSTASYONUNDA BİR KİŞİ RAYLARA DÜŞTÜ, SEFERLER DURDURULDU


Son Dakika! Marmaray Sirkeci İstasyonunda Bir Kişi Raylara Düştü, Seferler Durduruldu
Tarih : 12 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Son Dakika! Marmaray Sirkeci İstasyonunda Bir Kişi Raylara Düştü, Seferler Durduruldu(5/10)1

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişinin raylara düşmesi üzerine seferler durduruldu. Olayın intihar mı kaza mı olduğu henüz netlik kazanmazken olay yerinde incelemeler devam ediyor.

BİR KİŞİ RAYLARA DÜŞTÜ, SEFERLER DURDURULDU

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü. Bunun üzerine Marmaray seferleri durdu.

İNTİHAR MI KAZA MI BELLİ DEĞİL

Vatandaşların istasyona giriş yapmasına izin verilmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın intihar mı kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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