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SON DAKİKA! MARMARİS'TE TEKNE BATTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR


Son Dakika! Marmaris'te Tekne Battı! Ölü ve Yaralılar Var
Tarih : 02 Ağustos 2017, 12:00
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Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında tekne battı ve olayda ölenlerin olduğu bildirildi. Teknede 11 kişinin bulunduğu, kurtulanların da olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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