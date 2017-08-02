SON DAKİKA! MARMARİS'TE TEKNE BATTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında tekne battı ve olayda ölenlerin olduğu bildirildi. Teknede 11 kişinin bulunduğu, kurtulanların da olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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