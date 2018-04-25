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Son Dakika! Merkez Bankası Faizleri Değiştirmedi

SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Piyasaların merakla beklediği toplantı sonucuna göre, Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi ise artırıldı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 14:20
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Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sona erdi. Piyasaların merakla beklediği toplantı sonucuna göre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi ise arttırıldı. GLP, 12.75'ten 13.50'ye çıkarıldı.

BEKLENTİLER NASILDI?

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tüm katılımcılar Nisan'da faiz koridorunun alt bandı ve politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

Yine ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyordu.

MART TOPLANTISINDA NE YAPMIŞTI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Mart ayı toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 ve Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı yüzde 12,75 seviyesinde sabit bırakmıştı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 7 HAZİRAN'DA

Merkez Bankası, 30 Nisan Pazartesi günü enflasyon raporunu kamuoyuna açıklayacak. Mayıs ayında PPK toplantısı yok. Bir sonraki PPK toplantısı 7 Haziran'da olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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