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SON DAKİKA! MGK'DA AFRİN'E OPERASYON SİNYALİ VERİLDİ


Son Dakika! MGK'da Afrin'e Operasyon Sinyali Verildi
Tarih : 28 Kasım 2017, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Mgk'da Afrin'e Operasyon Sinyali Verildi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplanan MGK sona erdi.

MGK'da, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un "terör örgütü PKK/PYD'ye desteğe devam edeceğiz" açıklaması ve Soçi zirvesi bağlamanında Suriye'deki krizin derinlemesine incelendi.

AFRİN'E OPERASYON SİNYALİ

MGK sonrası 6 maddelik bir açıklama yapıldı.

Açıklamanın 3'üncü maddesinde yer alan "TSK unsurlarının İdlib gerginginliği azaltma bölgesinde gözlem misyonunu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamının sağlanacağı mütala edilmiştir" ifadeleri Afrin'e operasyon sinyali olarak algılandı.

"TÜRKİYE HUDUT BÖLGESİNDE TEDBİR ALMAYA DEVAM EDECEK"

İşte MGK sonrası yapılan açıklamada öne çıkan başlıklar:

PKK/PYD-YPG terör örgütünün Suriye'nin demografik yapısını örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır.

"SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

(Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan skandal) Bu tür olayların NATO ittifakının temelini oluşturan 'dayanışma ilkesinin' zarar görmesine neden olabileceği, Norveç ve NATO makamlarınca başlatılan soruşturmaların sıralı sorumluları kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiği, NATO'yu kendi amaçları için araç olarak kullanmaya çalışan kesimlere müsaade edilmemesi gerektiği, gelişmelerin bu doğrultuda yakından izleneceği belirtilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin ve devletinin temsilcisi Cumhurbaşkanına yönelik bu tarz düşmanca yaklaşımların ve ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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