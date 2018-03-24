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Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli'nin A Takımı Belli Oldu
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Son Dakika! MHP Lideri Bahçeli'nin A Takımı Belli Oldu

SON DAKİKA! MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU

Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin A takımı belli oldu. MHP Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim katıldı. İşte Bahçeli'nin yeni yardımcıları...

Tarih : 24 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli'nin A Takımı Belli Oldu(8/10)4

18 Mart'ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin A takımı da belli oldu.

MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu. Fethi Yıldız, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan, Fatih Çetinkaya Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı'nı oluşturan isimler oldu.

İsmet Büyükataman, genel sekreter olurken, genel sekreter yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya oldu.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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