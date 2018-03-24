Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin A takımı belli oldu. MHP Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim katıldı. İşte Bahçeli'nin yeni yardımcıları...

18 Mart'ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin A takımı da belli oldu.

MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu. Fethi Yıldız, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan, Fatih Çetinkaya Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı'nı oluşturan isimler oldu.

İsmet Büyükataman, genel sekreter olurken, genel sekreter yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya oldu.

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Kaynak: haberinburada