Mısır'da camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e çıktı. Savcılık, saldırının DEAŞ bayrağı taşıyan 25-30 kişilik bir grup tarafından yapıldığını açıkladı.

Mısır'ın çatışmalara sahne olan Sina Yarımadası'daki Bir el Abd kentindeki El Ravda camisi dün terör saldırısıyla sarsıldı. Dört araçla gelen militanlar Sufilerin gittiği camiyi bastı. Atılan bombaları, cami cemaatini hedef alan yaylım ateşi izledi. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Katliamdaki bilanço ise her geçen saat ağırlaşıyor. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.

SALDIRININ FAİLİ DEAŞ

Savcılık, teröristlerin 25-30 kişilik bir grup olduklarını ve DEAŞ bayrağı taşıdığını söyledi.

2011 yılından beri Sina Yarımadası'nda aktif olan Ensar Beyt el Makdis adlı radikal örgüt, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini ederek adını değiştirdi. Bu tarihten sonra Sina Yarımadası çok sayıda kanlı saldırıya sahne oldu. Saldırıların yoğunluğu özellikle 2015'te arttı. DEAŞ'ın Mısır kolunun bin ila bin 500 civarında silahlı üyesi olduğu tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Dün cuma namazı vakti Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyla ilgili olarak ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: haberinburada