SON DAKİKA! MISIR'DAKİ CAMİ KATLİAMINDA ÖLÜ SAYISI 305'E YÜKSELDİ
Mısır'da camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e çıktı. Savcılık, saldırının DEAŞ bayrağı taşıyan 25-30 kişilik bir grup tarafından yapıldığını açıkladı.
Mısır'ın çatışmalara sahne olan Sina Yarımadası'daki Bir el Abd kentindeki El Ravda camisi dün terör saldırısıyla sarsıldı. Dört araçla gelen militanlar Sufilerin gittiği camiyi bastı. Atılan bombaları, cami cemaatini hedef alan yaylım ateşi izledi. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Katliamdaki bilanço ise her geçen saat ağırlaşıyor. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.
SALDIRININ FAİLİ DEAŞ
Savcılık, teröristlerin 25-30 kişilik bir grup olduklarını ve DEAŞ bayrağı taşıdığını söyledi.
2011 yılından beri Sina Yarımadası'nda aktif olan Ensar Beyt el Makdis adlı radikal örgüt, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini ederek adını değiştirdi. Bu tarihten sonra Sina Yarımadası çok sayıda kanlı saldırıya sahne oldu. Saldırıların yoğunluğu özellikle 2015'te arttı. DEAŞ'ın Mısır kolunun bin ila bin 500 civarında silahlı üyesi olduğu tahmin ediliyor.
NE OLMUŞTU?
Dün cuma namazı vakti Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırıyla ilgili olarak ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kız, Kendisini Taciz Eden Sapığı Görüntüleyip Yakalattı
- Polis Toma'yla Islattı, Eylemciler Çöp Konteynerlerini Yakarak Isındı
- Melania Trump'ın Noel Süslemeleri Sosyal Medyayı Korkuttu
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü, Talimatlar Kandil'den Dedi, Pkk'nın Abd'yle Kirli İlişkisini Anlattı
- Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar