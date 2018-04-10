SON DAKİKA! MİT, ÜST DÜZEY 3 FETÖ'CÜYÜ GABON'DAN TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Son dakika! MİT, FETÖ'nün orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyonla 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FTE/PDY) orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyon düzenleyerek örgütün 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi.
GETİRİLEN FETÖ'CÜLERİN KİMLİKLERİ
AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla ele geçirildi.
SORGULARI SÜRÜYOR
Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri Türkiye'de adli makamlara teslim edilen elebaşların sorgusu sürüyor.
ÜZERLERİNDEN SERVET ÇIKTI
FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.
GETİRİLEN FETÖ'CÜ ÖZPINAR KİMDİR?
Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.
Gabon'un başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü olarak görev yapan Özpınar, mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı.
Özpınar'ın FETÖ/PDY'nin Bylock haberleşme uygulamasını kullandığı da tespit edilmişti.
GETİRİLEN FETÖ'CÜ DEMİRÖNAL KİMDİR?
Yakalanan elebaşlardan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.
Demirönal, FETÖ/PDY'nin Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu.
FETÖ'CÜ AKBAŞ AVRUPA'DAN AFRİKA'YA YAPILAN PARA TRANSFERLERİNİ YÖNETİYORDU
Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kaydı var.
Bylock kullanıcısı Akbaş, Gabon'da "Işık Okulları'nın genel müdürlüğü"nü yaparken, örgütün Avrupa'dan Afrika'ya yaptığı para transferi faaliyetini yönetiyordu.
Gabon'daki üst düzey isimlerin 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
6 FETÖ'CÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
MİT, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde örgütün yurt dışı yapılanmasını çökertmek amacıyla onlarca ülkede operasyon düzenleyerek çok sayıda elebaşını Türkiye'ye getirmiş ve adli makamlara teslim etmişti.Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ'cü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), daha önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirmişti. MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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