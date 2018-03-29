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Son Dakika! MİT'ten Balkanlar'da Operasyon: 6 FETÖ'cü Türkiye'ye Getirildi

SON DAKİKA! MİT'TEN BALKANLAR'DA OPERASYON: 6 FETÖ'CÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Son Dakika! MİT'in Balkanlar'da düzenlediği operasyonda FETÖ'ye ağır darbe vuruldu ve 6 üst düzey örgüt elemanı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Tarih : 29 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Son Dakika! Mit'ten Balkanlar'da Operasyon: 6 Fetö'cü Türkiye'ye Getirildi(7/10)3

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi.

FETÖ'NÜN 6 ÜST DÜZEY MENSUBU TÜRKİYE GETİRİLDİ

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY mensuplarının adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.

FETÖ'CÜLERİ AVRUPA ÜLKELERİNE VE ABD'YE KAÇIRIYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, operasyonla ele geçirilen 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.

Güvenlik birimleri, Özkan'nın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığını tespit etmişti.

KOSOVA GENÇLİK YAPILANMASININ DA SORUMLUSU

Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadı.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaştı.

Diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu bildirildi.

Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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