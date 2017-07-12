OHAL Komisyonu Çalışma Esasları Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak. Başvuru valiliğe ya da son görev yapılan kuruma yapılacak.

FETÖ soruşturmaları kapsamında kamudan ihraç edilen 105 bini aşkın asker, polis ve memurun itirazları ile kapatılan 5 bin dolayındaki dernek, vakıf, şirket gibi tüzel kişilikler için yapılacak başvuruları değerlendirecek OHAL Komisyonu'nun Çalışma, Usul ve Esasları Resmi Gazete'nin mükerer sayısında yayımlandı.

DOĞRUDAN BAŞVURU YOK

OHAL Komisyonu göreve başlıyor. Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak. Başvuru valiliğe ya da son görev yapılan kuruma yapılacak. Valilik, başvuran kişiye 15 gün süre verecek.

AÇIK OYLAMA OLACAK, KARAR İÇİN 4 OY YETERLİ

Komisyonda açık oylama yapılacak ve oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Komisyonda karar almak için 4 oy yeterli olacak.

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ DE YAYIMLANDI

Komisyona yapılacak başvurular sırasında kullanılacak başvuru formu da örneği de Resmi Gazete'de yayımlandı. OHAL İnceleme Komisyonu 17 Temmuz'dan itibaren başvuruları kabul etmeye başlayacak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İÇİN TIKLAYIN!

KİŞİSEL BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler sırasında yapılan başvurularda aşağıdaki belgeler gerekli olacak.

- Gerçek kişiler için başvuru formu.- Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.- Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.- Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLARIN BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler ibraz edilecek.

- Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu.- Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.- Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti.- Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

KARARLAR NEREYE BİLDİRİLECEK, DOSYALARIN DEVRİ NASIL OLACAK?

Komisyon kararlarının bildirilmesinde ve dosyaların devrinde ise şöyle bir yol izleyecek.

- Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına,

- Öğrencilikle ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Milli Eğitim Bakanlığına,

- Rütbeleri alınan emekli personele ilişkin başvurunun kabulü kararları ilgilinin son görev yaptığı kuruma,

- Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü kararları, ilgili bakanlık veya kuruma, Komisyon tarafından bildirilecek.

Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara devredecek.

- Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilen ve rütbesi alınan emekli personel açısından en son görev yapılan kurum veya kuruluş.- Devlet memurları ve işçiler dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar açısından Millî Savunma Bakanlığı.- Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlar açısından İçişleri Bakanlığı.- Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrenciler açısından Millî Eğitim Bakanlığı.- Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığı.- Kapatılan vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğü.- Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlar açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.- Kapatılan özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığı.- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları, özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonları açısından Millî Eğitim Bakanlığı.- Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.- Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları açısından Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.- Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personeli açısından İçişleri Bakanlığı.

KABUL VE RET KARARLARI BİLDİRİLEN ADRESE TEBLİĞ EDİLECEK

Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin Komisyon kararları, başvurucu tarafından bildirilen adrese, dosyanın devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek.

BAŞBAKAN YILDIRIM: KOMİSYON 17 TEMMUZ'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişininin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Yıldırım, OHAL İnceleme Komisyonu'nun 17 Temmuz'da göreve başlayacağını duyurdu. Başbakan "Türkiye bir hukuk devletidir. Bu yüzden başı boş hareket edemeyiz. Bunlar hukukun tüm açıklarını kullanıyorlar. Sabırsızlanmayın, OHAL İnceleme Komisyonu 17 Temmuz itibariyle çalışmaya başlayacak. Tüm dosyalar tek tek incelenecek." dedi.

Kaynak: haberinburada