SON DAKİKA! OHAL'İN 7. KEZ UZATILMASI ÇARŞAMBA GÜNÜ TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK
Son Dakika! OHAL'in 7. kez uzatılması teklifi, 18 Nisan Çarşamba günü TBMM'de görüşülecek.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 19 Temmuz'de süresi dolacak olan Olağanüstü Hal (OHAL) 7. kez 3 ay süreyle daha uzatılıyor. OHAL'in uzatılmasına ilişkin pazartesi günü MGK toplantısında alınacak tavsiye kararı Bakanlar Kurulu'nda imzalandıktan sonra teklif 18 Nisan Çarşamba günü Meclis'e gelecek.
YAZICI: OHAL DEVAM EDER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı televizyon programında OHAL'in süresinin bitmek üzere olduğunu belirterek "MGK'da ve son Bakanlar Kurulu toplantısında, OHAL gündeme gelmedi. Ancak, içinde bulunduğumuz şartlara bakıldığında, devam etmesi gerektiği anlaşılıyor. Seçime OHAL ile girilecek söylemi, doğru değil. Bu anayasal bir hak ve gerektiği takdirde uygulanır. Ancak şuanda süresinin sonuna geliniyor. Bence, devamı gelecektir" ifadlerini kullanmıştı.
BAHÇELİ DE ZORUNLULUK DEMİŞTİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada OHAL'in uzatılması gerektiğini söylemiş ve şunları söylemişti: "Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ne kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavramayan maksatlı çevrelerdir. OHAL'i kaldırmaya teşebbüs cinayettir, cüretkar bir gafilliktir. OHAL, halihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır. Sürmesi de milli bir zorunluluktur. FETÖ'cüler temizlenmeden, tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir."
Kaynak: haberinburada
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