SON DAKİKA! ÖNERİ KABUL EDİLDİ, ERKEN SEÇİM TEKLİFİ YARIN MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK
Son dakika! AK Parti'nin sunduğu erken seçim önerisi kabul edildi, teklif yarın Meclis'te görüşülecek.
Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından süreç hızlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.
Önerinin kabul edilmesiyle erken seçimi görüşecek komisyon bu akşam toplanacak.
SEÇİM TEKLİFİ YARIN MECLİS'TE
Seçim teklifi ise yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar