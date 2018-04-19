Başakşehir Maçı Sonrası Pfdk'dan Galatasaray'a Ceza
Akhisar Maçı Sonrası Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Erdoğan Tarihi Açıkladı, Tatilciler Telefona Sarıldı!
Yaşlı Sapık, 15 Lira Verdiği Çocuğu Ormana Götürdü, Gerisi Korkunç!
Oğluyla Birlik Oldu, Kocasını Demir Çubuklarla Döverek Öldürdü
Pizzasına Tükürülen Mağdur 6 Kilo Verdi: Dışarıda Yemek Yiyemiyorum
Anadolu Farm'ın Muhasebecisi Gözaltına Alındı
Son Dakika! Öneri Kabul Edildi, Erken Seçim Teklifi Yarın Meclis'te Görüşülecek
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Teröristlerin Lideri Öldürüldü
Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına Başvuru Süresini Uzattı
Meteoroloji, İstanbulluları Uyardı: Sıcaklık 12 Derece Birden Düşecek
Galatasaray'ın Gönderdiği Telles, Değerini Katladı
Dış Basın Bombayı Patlattı: Kesin Olarak Galatasaray'la Anlaştı
Kupa Hezimetinin Faturası Çıktı, Yıldız Futbolcu Kadro Dışı
Yunanistan Mahkemesi'nden Skandal Fetö Kararı
Ak Parti, Seçim Önergesinin Görüşülmesi İçin Meclis'e Teklif Sundu
Korkunç Pazarlık! Çocuklara Tokat Atma Karşılığında Dondurma Veriyor
Erdoğan'ı Masasındaki Son Anketi, Ak Parti Sözcüsü Duyurdu
Fıfa, İki Portekiz Devine Cezayı Kesti
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Büyük Sürpriz

Son Dakika! Öneri Kabul Edildi, Erken Seçim Teklifi Yarın Meclis'te Görüşülecek

SON DAKİKA! ÖNERİ KABUL EDİLDİ, ERKEN SEÇİM TEKLİFİ YARIN MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Son dakika! AK Parti'nin sunduğu erken seçim önerisi kabul edildi, teklif yarın Meclis'te görüşülecek.

Tarih : 19 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Son Dakika! Öneri Kabul Edildi, Erken Seçim Teklifi Yarın Meclis'te Görüşülecek(9/10)5

Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından süreç hızlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

Önerinin kabul edilmesiyle erken seçimi görüşecek komisyon bu akşam toplanacak.

SEÇİM TEKLİFİ YARIN MECLİS'TE

Seçim teklifi ise yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Öneri  Kabul  Edildi  Erken  Seçim  Teklifi  Yarın  Meclis  Te  
Görüşülecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER