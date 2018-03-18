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SON DAKİKA! ÖSO GÜÇLERİ AFRİN'E GİRDİ


Son dakika! ÖSO güçleri Afrin'e girdi
Tarih : 18 Mart 2018, 09:10
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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