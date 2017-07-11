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Son Dakika! ÖSYM 2017 LYS Sonuçlarını Açıkladı

SON DAKİKA! ÖSYM 2017 LYS SONUÇLARINI AÇIKLADI

Son dakika... ÖSYM milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2017 LYS sonuçlarını açıkladı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Ösym 2017 Lys Sonuçlarını Açıkladı(7/10)3

ÖSYM milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2017 LYS sonuçlarını açıkladı.

Öğrenciler sonuçlara http://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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