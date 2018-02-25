SON DAKİKA! PAPUA YENİ GİNE'DE 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Son dakika... Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin net bir açıklama yapılmazken tsunami uyarısında bulundu.
Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
NET AÇIKLAMA YAPILMADI
ABD Jeoloji Servisi, Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer tarafından can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
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