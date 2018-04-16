SON DAKİKA! PENTAGON, SURİYE'DE PKK ORDUSU KURMAK İÇİN BÜTÇEDEN PAY TALEP ETTİ
Son dakika! Pentagon'un Suriye'de PKK'nın da dahil olduğu 65 bin kişilik silahlı güç için 2019 bütçesinden pay talep ettiği ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, terör örgütü PYD/PKK'nın da dahil olduğu 65 bin kişilik silahlı güç için 2019 yılı bütçesinden pay talep ettiği ortaya çıktı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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