Tır Son Sürat Ara Sokağa Daldı, Önüne Ne Geldiyse Ezdi Geçti
81 İlde Sokağa Çıkan Chp'ye Ak Partiden İlk Tepki!
Erdoğan'dan Peş Peşe Suriye Zirvesi! Önce Nato Sonra Almanya
Askeri Casusluk Davasının Savcısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Yasayla 16 Yaşın Altındakiler Uygulamayı Kullanamayacak
Son Dakika! Pentagon, Suriye'de Pkk Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti
Takım Arkadaşları Şampiyonluk Maçında, Neymar Poker Masasında
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Bruma'ya İtalyan Devi Talip Oldu
Chp Diyarbakır'da Sokağa İndi, Hdp Yardıma Koştu
Batman'da Harabe Manastır Onarıldı! Süryaniler 100 Yıl Sonra Mum Yaktı
Deportivo Küme Düşerse Emre Çolak'ın Serbest Kalma Bedeli 1 Milyon Euro Olacak
Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
Rusya'dan 'abd Boş Tarlaları Vurmuş!' Dedirtecek Cinsten Sözler
Uefa Listeyi Açıkladı! G.Saray Gelecek Sezon Devler Liginde
Beyaz Saray'dan Bir Suriye Açıklaması Daha: Trump Hala Kararlı
E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı
Anüsüne Oyuncak Sıkıştı, Çırılçıplak Benzinciye Gidip Yardım İstedi
Taraftarlar Boş Bir Arazide Buluşup, Tekme Tokat Kavga Etti
Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Trump Bırakılmasını İstemişti, Abd'li Papaz Duruşmada Fenalık Geçirdi

Son Dakika! Pentagon, Suriye'de PKK Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti

SON DAKİKA! PENTAGON, SURİYE'DE PKK ORDUSU KURMAK İÇİN BÜTÇEDEN PAY TALEP ETTİ

Son dakika! Pentagon'un Suriye'de PKK'nın da dahil olduğu 65 bin kişilik silahlı güç için 2019 bütçesinden pay talep ettiği ortaya çıktı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Pentagon, Suriye'de Pkk Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti(8/10)4

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, terör örgütü PYD/PKK'nın da dahil olduğu 65 bin kişilik silahlı güç için 2019 yılı bütçesinden pay talep ettiği ortaya çıktı.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Pentagon  Suriye  De  Pkk  Ordusu  Kurmak  İçin  Bütçeden  Pay  
Talep  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER