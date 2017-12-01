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SON DAKİKA! REZA ZARRAB'IN TÜRKİYE'DEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU


Son Dakika! Reza Zarrab'ın Türkiye'deki Mal Varlığına El Konuldu
Tarih : 01 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Son Dakika! Reza Zarrab'ın Türkiye'deki Mal Varlığına El Konuldu(5/10)1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Zarrab ve irtibatlı olduğu şahısların, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığından mal varlıklarına el koyma kararı alındı.

TERÖR BÜROSU SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca şüpheli Reza Zarrab ve yakınları hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GEREKÇE: ASKERİ VE SİYASAL CASUSLUK

Soruşturma kapsamında şüpheli Zarrab ve irtibatlı olduğu şahısların, yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

BANKA HESAPLARI VE ŞİRKETLER DE DAHİL

Zarrab ve diğer şüphelilerin gerek atılı suçu işleyip işlemediği husunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olmasından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olduğu dikkate alınarak, soruşturma çerçevesinde şüpheli Zarrab ile irtibatlı olan yakınlarının taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki hak ve alacaklarına, şirket hisselerine KHK ve CMK maddeleri uyarınca el konulmasına karar verildiği kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat yazısı gönderdiği öğrenildi.

İşte Başsavcılığının kararı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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