SON DAKİKA! ROTTERDAM'DAKİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI PLANLAYAN 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Hollanda'dan gelen son dakika haberine göre, dört kişi Rotterdam'daki Türkiye Konsolosluğu'na saldırmayı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
FAS KÖKENLİ HOLLANDA VATANDAŞLARI
Bir tanesi Belçika'da yakalanan şüphelilerin, bu hafta yargıç karşısına çıkmaları bekleniyor. Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin Fas kökenli Hollanda vatandaşları olduğu belirtildi.
Gözaltına gerekçe olarak da, 2017'de tutuklanan bir kişinin dinlenmesi sonucu elde edilen ses kayıtları gösterildi.
Kaynak: haberinburada
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