'Suriye'de kimyasal silah kullanıldı' iddiası dünya devlerini karşı karşıya getirdi. Bölgede tansiyon yükselirken savaş çanları çalıyor. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rus milletvekillerinin ABD'nin Suriye'ye muhtemel bir saldırısında Rusya'nın harekete geçmesini istediklerini yazdı. Lübnan'daki Rusya Büyükelçisi de ABD'nin Suriye'ye ateşleyeceği füzelerin düşürüleceğini söyledi. Öte yandan 72 saatliğine sivil uçakların Suriye üstünde uçmamasını isteyen bir uyarı yayınlandı.

ABD'YE UYARI: ASKERİ HAMLEDEN KAÇININ

Rusya, Suriye'de kimyasal silahlı saldırı iddialarının ardından ABD'yi askeri bir hamleden kaçınması konusunda uyardı.

Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya Salı akşamı "Şu anda geliştirmekte olduğunuz planlarınızdan kaçınmanızı istirham ediyorum" dedi ve "yasadışı askeri maceraların hukuki sorumluluğunun" ABD'ye ait olacağını söyledi.

FRANSA: SALDIRI OLURSA KİMYASAL TESİSLERİ VURURUZ

Öte yandan Batılı ülkelerin liderleri ise kimyasal saldırı iddialarının ardından birlikte çalışma konusunda uzlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir saldırının Suriye hükümetine ait kimyasal tesisleri vuracağını söyledi.

ABD'NİN TASARISINI RUSYA BOYKOT ETMİŞTİ

Moskova'nın uyarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) Suriye üzerinde uzlaşma sağlanamamasının ardından geldi.

BMGK'da Rusya'nın Suriye'ye yönelik araştırma tasarısını ABD, Fransa ve İngiltere, ABD'nin tasarısını da Rusya boykot etmişti. Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya, ABD'nin tasarısının Suriye'ye saldırının altyapısını oluşturma amacını taşıdığını savunurken ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley Rusya'nın tutumunun "rezalet" olduğunu söyledi.

OPCW, SURİYE'DE İNCELEME YAPACAK

Öte yandan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kısa süre içinde Suriye'ye giderek incelemelerde bulunacağını açıkladı.

Örgüt kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştıracak fakat bunu kimin kullanmış olabileceğine yönelik bir değerlendirmede bulunmayacak.

ASKERİ SALDIRI MÜMKÜN MÜ?

ABD Başkanı Donald Trump "güçlü bir yanıt" sözü verdi ve çeşitli askeri seçeneklerden bahsetti. Trump "hiçbir ihtimal olasılık dışı değil" diye konuştu ve planlara odaklanmak için hafta sonu Latin Amerika'ya yapacağı ilk resmi ziyareti iptal etti. Savunma Bakanı James Mattis de seyahat planlarını iptal etti.

BBC'nin Washington bürosundan Barbara Plett Usher, Trump'ın bu kararının sınırlı bir saldırı değil daha büyük bir operasyona işaret edebileceğini belirtiyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı da Suriye'ye olası bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine güvenlik uyarısında bulundu.

Geçen yıl Nisan ayında da Suriye'de Sarin gazlı bir saldırı gerçekleşmiş, bunun üzerine Trump Suriye'deki askeri üslere füzelerle saldırmıştı.

Kaynak: haberinburada