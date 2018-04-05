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Son Dakika: S-400'lerin Geleceği Tarih Belli Oldu
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SON DAKİKA: S-400'LERİN GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU


Son dakika: S-400'lerin geleceği tarih belli oldu
Tarih : 05 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Son Dakika: S-400'lerin Geleceği Tarih Belli Oldu(9/10)5

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S400'lerin 2019'un Temmuz ayında teslim edileceğini söyledi.

Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akkuyu Nükleer Güç santrali bitince 3 bin 500 kişi istihdam edecek. S-400'ler 2019 yılının temmuz ayında teslim edilecek" dedi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONRASI TESLİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santralı'nın temel atma töreninin ardından Beştepe'de 1.5 saat baş başa görüşmüştü. Görüşme sonrası S-400'lerin teslim tarihi de erkene çekilmişti.

AYRINTILAR GELİYOR

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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