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Son dakika! Sabaha karşı iki ilde peş peşe deprem

SON DAKİKA! SABAHA KARŞI İKİ İLDE PEŞ PEŞE DEPREM

Çanakkale'nin Çan ilçesinde saat 05.04'te meydana gelen 4,3 şiddetindeki depremin ardından 3 kere daha sallandı. Bolu'da da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 08:10
Puan Ver : Son Dakika! Sabaha Karşı İki İlde Peş Peşe Deprem(5/10)1

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Bu depremin ardından ilçede 2.7, 1.8 ve 3.1 büyüklüklerinde olmak üzere 3 deprem daha oldu. Öte yandan sabaha karşı 05:30'da Bolu'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem oldu.

ÇANAKKALE'DE 3 DEPREM DAHA OLDU

Çanakkale'nin Çan ilçesinde saat 05: 04'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından ilçede 2.7, 1.8 ve 3.1 büyüklüklerinde olmak üzere 3 deprem daha oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssü Çanakkale'nin Çan ilçesinde belirlediği 4 .3 şiddetindeki deprem, saat 05. 04'te meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, çevre ilçe ve köylerde de hissedildiği öğrenildi.

Bu depremin ardından ilçede saat 05.06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde, saat 05.35'te yerin 7 kilometre derinliğinde 1.8 büyüklüğünde ve saat 06.14'te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

BOLU'DA İKİ DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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