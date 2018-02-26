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Son Dakika! Salih Müslim İçin, Ankara'daki Vergi Dairesi Patlamasıyla İlgili Yakalama Kararı Çıkarıldı

SON DAKİKA! SALİH MÜSLİM İÇİN, ANKARA'DAKİ VERGİ DAİRESİ PATLAMASIYLA İLGİLİ YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekya'da gözaltına alınan terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim için yakalama kararı çıkarttırıp Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, Çekya'ya iade için 3 ayrı yakalama kararı sunacak.

Tarih : 26 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Son Dakika! Salih Müslim İçin, Ankara'daki Vergi Dairesi Patlamasıyla İlgili Yakalama Kararı Çıkarıldı(8/10)4

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü Salih Müslim'in iadesi için Ankara'dan yeni bir hamle daha geldi.

ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesindeki bombalı saldırı nedeniyle terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılık bu yakalama kararı ile birlikte 3 ayrı yakalama kararını iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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