SON DAKİKA! SALİH MÜSLİM İÇİN, ANKARA'DAKİ VERGİ DAİRESİ PATLAMASIYLA İLGİLİ YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekya'da gözaltına alınan terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim için yakalama kararı çıkarttırıp Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, Çekya'ya iade için 3 ayrı yakalama kararı sunacak.
Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü Salih Müslim'in iadesi için Ankara'dan yeni bir hamle daha geldi.
ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesindeki bombalı saldırı nedeniyle terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılık bu yakalama kararı ile birlikte 3 ayrı yakalama kararını iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Kaynak: haberinburada
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