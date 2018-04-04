SON DAKİKA! SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARI DEMİR: S-400'LERİN TESLİMAT TARİHİ TEMMUZ 2019'A ÇEKİLDİ
Son Dakika! Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, " S-400'lerin teslimat tarihi Temmuz 2019'a çekildi." açıklaması yaptı.
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Kaynak: haberinburada
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