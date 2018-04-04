Youtube'un Merkezinde Silah Sesleri! Bölge Ablukaya Alındı
Banvit, Şampiyonlar Ligine Veda Etti
Juventus'un Tecrübeli Kalecisi Buffon'dan Ronaldo'ya Büyük Övgü
Turkcell'den 25 Milyon Dolarlık Dev Hamle!
Abd, Diplomat Krizinde Geri Adım Attı! Yeni İsimler Gelebilir
Mardin'de Görevden Alının 2 Kaymakama Fetö'den Gözaltı
Dünya Bunu Konuşuyor! Ronaldo'dan Uzun Yıllar Unutulmayacak Gol
Hülya Avşar Film Afişi İçin Çırılçıplak Soyunup Poz Verdi
Son Dakika! Savunma Sanayi Müsteşarı Demir: S-400'lerin Teslimat Tarihi Temmuz 2019'a Çekildi
Hacettepe Üniversitesi'ne Fetö Soruşturması! 100 Milyon Dolarlık Yolsuzluk Ortaya Çıkarıldı
Eczacıbaşı'nın Şampiyonluğuna 2 Set Kaldı
Yeni Oyuncu Sahada! Fransız Askerleri Münbiç'te Devriye Atıyor
Güvenlik Güçleri Karadeniz'de Terör Örgütüne Göz Açtırmıyor
Ertuğrul Sağlam'ın Takımı, Şampiyonlar Ligine Veda Etti
Brezilyalı Dövüşçü Evinde İnfaz Edildi!
Ronaldo Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti! Yok Böyle Bir Rekor
Bülent Uygun'un Takımı Son Dakikada Yıkıldı
Okan Buruk Umut Dolu: Avrupa Hedefimiz Bitmedi
Yolcu Otobüsü Çayır Çayır Yandı! Alevleri Son Anda Fark Eden Şoför Faciayı Önledi
Nisan'da Kar Bastırdı! Yazlık Ayakkabı Giyenler Ayakta Duramadı

Son Dakika! Savunma Sanayi Müsteşarı Demir: S-400'lerin Teslimat Tarihi Temmuz 2019'a Çekildi

SON DAKİKA! SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARI DEMİR: S-400'LERİN TESLİMAT TARİHİ TEMMUZ 2019'A ÇEKİLDİ

Son Dakika! Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, " S-400'lerin teslimat tarihi Temmuz 2019'a çekildi." açıklaması yaptı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Son Dakika! Savunma Sanayi Müsteşarı Demir: S-400'lerin Teslimat Tarihi Temmuz 2019'a Çekildi(10/10)6

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Savunma  Sanayi  Müsteşarı  Demir  S-400  Lerin  Teslimat  Tarihi  Temmuz  
2019  A  Çekildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER