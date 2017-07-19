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SON DAKİKA! SİNAN OĞAN'IN MHP'DEN İHRACI KESİNLEŞTİ


Son Dakika! Sinan Oğan'ın MHP'den İhracı Kesinleşti
Tarih : 19 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Son Dakika! Sinan Oğan'ın Mhp'den İhracı Kesinleşti(10/10)6

Sinan Oğan'ın itirazının reddedilmesiyle, MHP'den ihracı kesinleşti. MHP Genel Başkanlığı Avukatı Yücel Bulut, kararı Twitter hesabından duyurdu.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Avukat Yücel Bulut, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Sinan Oğan'ın MHP üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına ilişkin kararına karşı; Sinan Oğan tarafından Ankara 22'nci Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan "Disiplin Cezasının İptali" davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın MHP lehine sonuçlandığını bildirdi. Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda Sinan Oğan'ın MHP ile ilgisi ve irtibatının son bulduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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