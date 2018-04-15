Suriye harekatı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Trump, "O kadar başarılı gerçekleşti ki, yalan haber üreten medya, operasyonu küçük göstermek için benim 'Görev tamamlandı' sözlerime taktı." dedi.

ABD önderliğindeki Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki askeri noktaları vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump bugün açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden bugün paylaşımda bulunan Trump, "Suriye operasyonu o kadar kusursuz tamamlandı ki sahte haber medyası sadece benim 'görev tamam' mesajımı paylaşabildi" ifadesini kullandı.

"OPERASYON KUSURSUZ TAMAMLANDI"

Trump, 50 milyonu aşkın takipçisine bugün Suriye operasyonuyla ilgili mesaj gönderdi. Önceki gün 'görev tamam' diye mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, bugün de operasyonun kusursuz tamamlandığını dile getirdi.

YALAN HABER ÜRETEN MEDYA "GÖREV TAMAMLANDI" SÖZLERİME TAKTI

Trump, "Suriye operasyonu o kadar kusursuz tamamlandı ve o kadar isabetli gerçekleşti ki sahte haber medyasının yapabildiği tek şey, benim 'Görev tamamlandı' mesajımı küçük düşürmeye uğraşmaktı. Bu kavramla uğraşacaklarını biliyordum fakat bence çok harika bir askeri terim bu. Bunu daha sık kullanmalıyız" dedi.

Kaynak: haberinburada