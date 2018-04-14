SON DAKİKA! SURİYE ORDUSU KİMYASAL KRİZİN FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ DOĞU GUTA'YI KONTROL ALTINA ALDI
Son dakika... Sabah saatlerindeki saldırıya rağmen ilerleyişine devam eden Suriye ordusu Doğu Guta'nın tamamında kontrolü sağladı.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın müdahalesine rağmen ilerleyişi hız kesmeyen Suriye ordusu, Doğu Guta'nın tamamında kontrolü sağladı.
ESAD GÜÇLERİ DUMA'DA KONTROLÜ SAĞLADI
Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, ordunun muhaliflerin elindeki son bölge olan Doğu Guta'nın Duma bölgesinde kontrolü sağladığını duyurdu.
RUSYA HABERİ TEYİT ETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da bölgede bulunan 21 bin muhalif ve ailesinin tamamının tahliye edildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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