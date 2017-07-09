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Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi

SON DAKİKA! SURİYE'DEKİ ATEŞKES ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ


Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi
Tarih : 09 Temmuz 2017, 14:41
Puan Ver : Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cuma günü yaptığı görüşmede Suriye'nin güneybatısı için üzerinde ulaşmaya vardıkları ateşkes, öğlen saati itibariyle yürürlüğe girdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu alanlar ABD için önceliktir ve bu anlaşma ile elde edilen ilerleme ümit vaat ediyor" ifadelerine yer verildi.

DENETİMİ RUS ASKERİ POLİSİ YAPACAK

Ürdün'ün de desteklediği bu ateşkesin denetiminin ABD ve Ürdün ile koordinasyon içerisinde Rus askeri polisi tarafından yapılması öngörülüyor.

Trump ve Putin'in G20 Zirvesi için bulundukları Almanya'nın Hamburg kentindeki görüşmenin ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, varılan bu ateşkes ve çatışmasızlık bölgesi oluşturma anlaşmasının Suriye'nin başka yerlerinde de uygulanmasını umduklarını söylemişti.

TRUMP'IN DANIŞMANI: ÖNEMLİ BİR ADIM

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı HR McMaster da bu ateşkesi ABD için bir öncelik ve Suriye'de kalıcı bir barışın sağlanması için atılmış önemli bir adım olarak tanımladı.

"BU ALANLAR ABD İÇİN ÖNCELİKTİR"

McMaster tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Bu tarz çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ABD için bir öncelik ve bu anlaşmaya varmak için sağlanan ilerlemeden cesaret alıyoruz" dedi.

TRUMP ANLAŞMAYI ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

McMaster ayrıca, Trump'ın bu anlaşmayı Hamburg'da aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi başka liderlerle de görüştüğünü ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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