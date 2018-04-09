Son Dakika! Taksim'de Oteli Taradılar: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Son Dakika! Taksim'de Oteli Taradılar: 1 Ölü, 4 Yaralı

SON DAKİKA! TAKSİM'DE OTELİ TARADILAR: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Taksim Kazancı yokuşunda bulunan bir otele ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 4 de yaralı var.

Tarih : 09 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Son Dakika! Taksim'de Oteli Taradılar: 1 Ölü, 4 Yaralı(5/10)1

Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir ay önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olay yerinden ilk görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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