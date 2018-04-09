SON DAKİKA! TAKSİM'DE OTELİ TARADILAR: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Taksim Kazancı yokuşunda bulunan bir otele ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 4 de yaralı var.
Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açıldı.
Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir ay önce 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın çıktığı otele ateş açıldı. Saldırgan silahını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Olay yerinden ilk görüntüler;
Kaynak: haberinburada
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