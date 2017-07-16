Eyüp'te Camiye Maytap Atıp, Sela Okuyan İmamı Ve Kardeşini Darp Ettiler
Park Ederken "Gel Gel" Diyordu, Gaza Basıp Üstünden Geçti!
Oğlunun Kafasına Sıkıp Öldürüdü, "Vatan Hainiydi" Deyip Kendini Savundu
Merkel: Konya'daki Alman Askerlerine Ziyareti Türkiye İle Pazarlık Konusu Yapmayız
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Para Bulamadığı İçin Tutuklandı
Son Dakika! Tır Devrildi, Bolu Dağı Geçişi Kapandı
Son Dakika! Eylem Hazırlığındaki Pkk'lı Teröristler Türk Jetleri Tarafından Vuruldu
Dudullu'da Yapı Marketin Deposu Alev Alev Yandı
Bir Hafta Kala Düğünü İptal Oldu, Evsizlere Gün Doğdu
82 Yaşındaki Yaşlı Kadını Gasp Eden Şüpheli 20 Yıllık Polis Çıktı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 12 Yaşındaki Bir Pehlivan Kayboldu
Tören Boyunca Elinden Bırakmadı! Şehit Oğlundan Babasına Son Veda
Ve 656. Kırkpınar Güreşleri'nin Başpehlivanı İsmail Balaban!
Nato'dan Türkiye Ve Almanya'ya Sorunu Çözün Çağrısı
Beşiktaş, İlk Hazırlık Maçında Fortuna Sittard İle 3-3 Berabere Kaldı
Galatasaray, Stoke City'den Imbula İle Yıllık 1.6 Milyon Euro'ya Anlaştı
Kuyuya 21 Ton Su Basınca Yılan Fışkırdı
Karadeniz'de Bir İlk! Ekonomiye 400 Bin Dolar Kazandıracak
Kendilerini Engelli Gösterip Yıllarca Devletten Maaş Almışlar
Beşiktaş'a Talisca'dan Sonra İkinci Benfica'lı

SON DAKİKA! TIR DEVRİLDİ, BOLU DAĞI GEÇİŞİ KAPANDI


Son Dakika! TIR Devrildi, Bolu Dağı Geçişi Kapandı
Tarih : 16 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Son Dakika! Tır Devrildi, Bolu Dağı Geçişi Kapandı(6/10)2

Otoyolun Bolu Dağı geçişi 4'üncü viyadük üzerinde seyreden Yılmaz Özkan idaresindeki 06 AD 0364 plakalı çelik boru yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak, yola devrildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Savrulmanın etkisiyle boruların yola saçıldığı kaza sonucu yol ulaşıma kapanırken, ağır yaralanan TIR'ın sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Bu arada kazanın ardından yolun kapanması sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yola saçılan boruların vinç yardımıyla çekildiği otoyoldaki trafiğin hafifletilmesi için sürücüler D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Tır  Devrildi  Bolu  Dağı  Geçişi  Kapandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER