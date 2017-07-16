SON DAKİKA! TIR DEVRİLDİ, BOLU DAĞI GEÇİŞİ KAPANDI
Otoyolun Bolu Dağı geçişi 4'üncü viyadük üzerinde seyreden Yılmaz Özkan idaresindeki 06 AD 0364 plakalı çelik boru yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak, yola devrildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI
Savrulmanın etkisiyle boruların yola saçıldığı kaza sonucu yol ulaşıma kapanırken, ağır yaralanan TIR'ın sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Bu arada kazanın ardından yolun kapanması sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yola saçılan boruların vinç yardımıyla çekildiği otoyoldaki trafiğin hafifletilmesi için sürücüler D-100 karayoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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