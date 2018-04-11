Trump'ın Suriye ile ilgili çok sert ifadeler kullandığı tweetinin ardından bir açıklamada ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Açıklamada "Trump'ın tweet'lerini bize değil Beyaz Saray'a sorun." denildi.

"ASKERİ HAREKATLARLA İLGİLİ YORUMDA BULUNMUYORUZ"

Açıklamada ayrıca, "Potansiyel askeri harekatlara ilişkin yorumda bulunmuyoruz" ifadelerine de yer verildi.

MERKEL: SPEKÜLASYON YAPMAK İSTEMİYORUM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın toplantısında ABD ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik bir saldırı hazırlığında olunduğuna dair gelen soruya, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.

SURİYE: ŞAŞIRTICI DEĞİL

Suriye Dışişleri Bakanı, Amerika'nın düşüncesizce kışkırtmalarının şaşırtıcı olmadığı açıklamasında bulundu.

Suriye dışişleri bakanlığı, ABD'yi Suriye'yi hedef alabilmek için gerekçe olarak "uydurma ve yalanlara" başvurmakla suçladı. Açıklama devlet televizyonunda yer aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre bir bakanlık kaynağı, "Suriye'de terörü desteklemiş ve hâlâ

desteklemekte olan ABD gibi bir rejimin gerilimi böyle düşüncesizce artırmasına şaşırmıyoruz" dedi.

Suriye hükümeti Amerika'yı uluslararası barış ve güven için kayıtsızlığa davet etti.

Başbakan Binali Yıldırım ABD- Rusya arasında yaşanan gerilim hakkında "Sokak kabadayısı gibi kavga ediyorlar" yorumunu yaptı.

TRUMP'IN RUSYA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapdı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" dedi. Trump, Suriye konusunda Rusya'ya yaptığı sert çıkışın hemen ardından sosyal medyada bu kez Moskova'ya karşı üslubunu yumuşatan paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada