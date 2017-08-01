Brezilyalı Dolandırıcı, 9 Ay Boyunca 17 Otelde Beş Kuruş Vermeden Yaşamış
Porto, Aboubakar İçin Fenerbahçe'de 18 Milyon Euro İstedi
Sakarya Nehri Kurudu! Binlerce Balık Öldü, Çiftçi Zorda
Güney Kore Doğum Oranını Arttırmak İçin 70 Milyar Dolar Harcadı
Son Dakika! Tunceli'de Çatışma: 3 Terörist Öldürüldü
Kurban Bayramı Tatili Uzatılıyor Mu? Rezervasyon Hareketliği Başladı
Teröristler'in Yeni Taktiği: Alüminyum Folyoya Sarılı Pkk'lılar
Kızılırmak'ı Piranalar Bastı!
Düşen Plakasını Pantolonunun Arkasına Sıkıştıran Motosikletli İlginç Görüntüler Oluşturdu
Boşaltılan Okulun Sıraları Pencereden Atıldı
Kjaer'in Yerine 21'lik Chelseali Geliyor
Veda Konuşması Yapan Mehmet Görmez, Yeni Diyanet'in Vazifesini Açıkladı
Fenerbahçe, Forvet Bölgesi İçin Nijeryalı Ahmed Musa'yı Düşünüyor
Diyarbakır'da Askere Hain Tuzak! 2 Asker Şehit Düştü
Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Gustavo Gomez'i Kiralamak İstiyor
Antalyaspor, Fenerbahçe'de Forma Bulamayan Salih Uçan'a Talip Oldu
Galatasaray'ın Kanayan Bölgesine İlaç Gibi Transfer Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Ndiaye, Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Nişanlısını Motora Binmeye 1 Yılda İkna Etti, İlk Binişte Kaza Geçirdi
Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş

SON DAKİKA! TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Son Dakika! Tunceli'de Çatışma: 3 Terörist Öldürüldü
Tarih : 01 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Son Dakika! Tunceli'de Çatışma: 3 Terörist Öldürüldü(9/10)5

Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında sabaha doğru tespit edilen silahlı terörist grubu, bölgeye gönderilen silahlı insansız hava aracıyla akıllı mühimatlarla ateş altına alındı. Operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü, öldürülen teröristlerden birinin yasadışı MKP-HKO örgütünün Tunceli sorumlusu olduğu belirtildi.

ÇATIŞMA ÇIKTI: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ovacık İlçesi Kızık Köyü ormanlık alanında bugün sabaha doğru saat 03.30 sıralarında silahlı bir gurubun tespit edilmesi üzerine bölgeye silahlı İHA gönderildi. İHA'nın teröristlere akıllı mühimmatlarla atış yapmasıyla birlikte, sikorsky helikopterle bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Çatışma ile birlikte silahlı teröristlerin bazılarının kaçtığı ve kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla takip operasyonun devam ettiği bildirildi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların da yaşandığı takip operasyonu sürüyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖRGÜTÜN TUNCELİ SORUMLUSU

Askeri kaynaklar, çatışmada öldürülen 3 teröristin Maost Kominist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu (MKP HKO) üyesi olduklarını, bunlardan birinin ise örgütün Tunceli sorumlusu ve arananlar listesinde olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Tunceli  De  Çatışma  3  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER